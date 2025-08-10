Почему в дикой природе не бывает лигров

Лигры — эти необычные кошки, детеныши льва и тигрицы, встречаются в зоопарках мира. Но в дикой природе таких хищников не бывает. Почему?

Львы и тигры, а также ирбисы, леопарды и ягуары, относятся к одному роду пантер, поэтому межвидовое скрещивание между ними возможно.

Но в естественной среде львы и тигры почти не имеют шансов встретиться. Современный ареал льва включает в основном центральную и южную Африку, а тигр живет исключительно в Азии.

В зоопарках, если львы и тигры по разным причинам содержатся в одном вольере, между кошачьими может вспыхнуть искра, и тогда рождаются гибриды.

Лигр — гибрид льва и тигрицы. Тигролев (тайгон, тигрон, тигон) — гибрид тигра и львицы. Леопон — гибрид леопарда и львицы. Ягупард — гибрид самца-ягуара с самкой леопарда.

Например, родители первого лигра в России — лигрицы Зиты, жившей в Новосибирском зоопарке имени Р.А. Шило, — с юного возраста содержались в соседних вольерах и привыкли друг к другу, а во время путешествия в передвижном филиале зоосада в Кемерово их поместили в одну клетку.

Лигры — крупнейшие кошки на Земле. Стоя на задних лапах, они достигают четырех метров в высоту, а весят больше 300 килограммов. Больше похожи на львов с неяркими полосами по бокам и спине и пятнами на животе.

Самый большой лигр по имени Геркулес проживает в заповеднике Myrtle Beach Safari в Майами. Он весит более 410 килограммов. Ежедневно он съедает около 13,5 килограмма мяса и выпивает несколько литров воды.

Особенность лигров — самки лигров (лигрицы) могут давать потомство, что необычно для межвидовых гибридов. Лигрица Зита трижды становилась матерью и родила от льва шестерых котят — лилигров. Известны случаи рождения и талигров — гибридов лигриц и тигров.

Лигры — наиболее распространенный гибрид больших кошек. По состоянию на 2014 год, на Земле обитало не менее 40 лигров. В то же время было известно всего о двух тигрольвах.