НАВЕРХ
#Общество #Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Интересно #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Почему в дикой природе не бывает лигров

Источник:
Sibnet.ru
135 0
Лигрица Зита в Новосибирском зоопарке
Лигрица Зита из Новосибирского зоопарка — первый лигр в России
Фото: Алексей Шилин
Лигры — эти необычные кошки, детеныши льва и тигрицы, встречаются в зоопарках мира. Но в дикой природе таких хищников не бывает. Почему?

Львы и тигры, а также ирбисы, леопарды и ягуары, относятся к одному роду пантер, поэтому межвидовое скрещивание между ними возможно.

Но в естественной среде львы и тигры почти не имеют шансов встретиться. Современный ареал льва включает в основном центральную и южную Африку, а тигр живет исключительно в Азии.

В зоопарках, если львы и тигры по разным причинам содержатся в одном вольере, между кошачьими может вспыхнуть искра, и тогда рождаются гибриды. 

Лигр — гибрид льва и тигрицы. Тигролев (тайгон, тигрон, тигон) — гибрид тигра и львицы. Леопон — гибрид леопарда и львицы. Ягупард — гибрид самца-ягуара с самкой леопарда.

Например, родители первого лигра в России — лигрицы Зиты, жившей в Новосибирском зоопарке имени Р.А. Шило, — с юного возраста содержались в соседних вольерах и привыкли друг к другу, а во время путешествия в передвижном филиале зоосада в Кемерово их поместили в одну клетку.

Лигры — крупнейшие кошки на Земле. Стоя на задних лапах, они достигают четырех метров в высоту, а весят больше 300 килограммов. Больше похожи на львов с неяркими полосами по бокам и спине и пятнами на животе.

Самый большой лигр по имени Геркулес проживает в заповеднике Myrtle Beach Safari в Майами. Он весит более 410 килограммов. Ежедневно он съедает около 13,5 килограмма мяса и выпивает несколько литров воды.

Лигр Геркулес — самый крупный представитель кошачьих
Фото: Maxitup16 / CC BY-SA 3.0

Особенность лигров  самки лигров (лигрицы) могут давать потомство, что необычно для межвидовых гибридов. Лигрица Зита трижды становилась матерью и родила от льва шестерых котят — лилигров. Известны случаи рождения и талигров — гибридов лигриц и тигров.

Лигры — наиболее распространенный гибрид больших кошек. По состоянию на 2014 год, на Земле обитало не менее 40 лигров. В то же время было известно всего о двух тигрольвах.

Еще по теме
Перепись воробьев стартовала в России
Нос, лапки и левши: невероятные факты о кошках
Как кошки выбирают место для сна
Убиты 80% отловленных за полгода в Алтайском крае бездомных собак
смотреть все
Жизнь #Звери #Интересно
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
МИД заявил о нападении на машину российских дипломатов в Израиле
Пророссийская глава Гагаузии получила семь лет лишения свободы
Как кошки выбирают место для сна
Трамп наказал Индию за покупку российской нефти
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Топ вредной еды: что нельзя, но иногда можно
Как выбрать правильные солнечные очки
Проект «Байкал»: чем заменят «Кукурузник»
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Самое обсуждаемое
52
МИД заявил о нападении на машину российских дипломатов в Израиле
35
Пророссийская глава Гагаузии получила семь лет лишения свободы
26
Зеленский ответил на слова Трампа об «обмене территориями»
22
Трамп заявил о желании выйти из конфликта на Украине
20
Лукашенко исключил поражение России на Украине