Поселок на Камчатке присыпало пеплом после извержения Ключевского

Извержение вулкана Ключевская Сопка
Фото: © Кирилл Какоткин, Камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН

Вулканический пепел выпал в поселке Усть-Камчатск после извержения вулкана Ключевская Сопка, сообщил глава Усть-Камчатского муниципального округа Олег Бондаренко.

«Фиксируется незначительное выпадение вулканического пепла», — написал Бондаренко в телеграм-канале.

Глава отметил, что содержание пепла в атмосфере находится в пределах допустимых норм. Но его вдыхание может вызвать раздражение слизистых оболочек, аллергические реакции и ухудшение самочувствия у людей с хроническими заболеваниями дыхательной системы.

Бондаренко попросил местных жителей избегать пребывания на открытом воздухе без острой необходимости и особенно проследить за детьми.

Ключевская Сопка, или Ключевской — самый высокий активный вулкан в Евразии, он активизировался после сильнейшего землетрясения на Камчатке 30 июля. Утром 7 августа Ключевской выбросил пепел на высоту до 10 километров. Шлейф распространяется в северо-восточном направлении от вулкана в сторону Берингова моря.

