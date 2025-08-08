Поселок на Камчатке присыпало пеплом после извержения Ключевского

Вулканический пепел выпал в поселке Усть-Камчатск после извержения вулкана Ключевская Сопка, сообщил глава Усть-Камчатского муниципального округа Олег Бондаренко.

«Фиксируется незначительное выпадение вулканического пепла», — написал Бондаренко в телеграм-канале.

Глава отметил, что содержание пепла в атмосфере находится в пределах допустимых норм. Но его вдыхание может вызвать раздражение слизистых оболочек, аллергические реакции и ухудшение самочувствия у людей с хроническими заболеваниями дыхательной системы.

Бондаренко попросил местных жителей избегать пребывания на открытом воздухе без острой необходимости и особенно проследить за детьми.

Ключевская Сопка, или Ключевской — самый высокий активный вулкан в Евразии, он активизировался после сильнейшего землетрясения на Камчатке 30 июля. Утром 7 августа Ключевской выбросил пепел на высоту до 10 километров. Шлейф распространяется в северо-восточном направлении от вулкана в сторону Берингова моря.