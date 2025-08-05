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Кремль счел незаконными угрозы Трампа в адрес Индии

Источник:
«Газета.ру»
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Попытки президента США Дональда Трампа вынудить страны разорвать торговые отношения с Россией являются незаконным, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы слышим много заявлений, которые фактически являются угрозами. <...> Мы считаем, что суверенные страны имеют право сами выбирать себе <...> партнеров по торгово-экономическому сотрудничеству», — приводит «Газета.ру» слова Трампа, сказанные им на брифинге с журналистами.

Трамп ранее в соцсети Truth Social предупредил Индию о значительном повышении пошлин из-за импорта и перепродажи российской нефти. Он отметил, что страна не только покупает огромные российские нефтепрдукты, но также продает ее большую часть на свободном рынке с хорошей прибылью.

В ответ депутат оппозиционной партии «Индийский национальный конгресс» Маниш Тевари призвал власти Индии «открыто выступить» против нападок Трампа, который пытается ограничить покупку страной российской нефти.

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Политика #Мир
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