Бойцы СОБРа в Томске задержали подростка за реабилитацию нацизма

Подросток в Томске на детской площадке начертил на песке свастику, против него следователи возбудили уголовное дело о реабилитации нацизма. Для его задержания привлекли бойцов СОБРа Росгвардии.

В задержании 16-летнего подростка также приняли участие следователи и сотрудники регионального Центра «Э», сообщила пресс-служба регионального управления МВД в своем телеграм-канале.

Подросток вечером 8 июня, находясь на детской площадке во дворе дома по переулку Карскому, ногой начертил на песке «гигантскую» свастику и экстремистский текст. Полицейские установили, что ранее подозреваемый разместил в соцсети символику запрещенного в России криминального движения.

По данным регионального Следственного комитета, при предъявлении обвинения подросток вину признал полностью, его отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.