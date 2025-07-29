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МВД опровергло запрет в России праворульных автомобилей

Источник:
Sibnet.ru
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Информация о планирующемся в России запрете автомобилей с правым расположением руля не соответствует действительности, сообщила в телеграм-канале представитель МВД Ирина Волк.

Ранее в СМИ появилась информация, что МВД предлагает пересмотреть подходы допуска к дорожному движению машин с правым расположением руля с учетом оценки рисков их пребывания на дорогах.

В частности, предполагаемые изменения были прописаны в проекте Стратегии повышения безопасности дорожного движения до 2030 года и на перспективу до 2036 года. Однако Волк призвала журналистов «не допускать неверного толкования» нормативных правовых актов.

По ее словам, акцент планируется сделать на проведении соответствующей просветительской работы с водителями автомобилей данной категории, а также механизмах взаимной адаптации транспортных средств и дорожной инфраструктуры.

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Авто #Автоправо
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IG_S

Да убирать половину надо их очень много развелось

Technik2

Теперь она останется без работы, сколько дураков и дур которые не следят за своей "метлой" !

-Керя-

Чуть маленько чиновник так из себя решал корчат

Невезучий

Если это юбка, то я папа римский.