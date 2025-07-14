Трамп передаст Украине новые системы Patriot

Новые поставки оружия из США будут включать системы зенитно-ракетные комплексы Patriot, заявил президент Дональд Трамп во время переговоров с генсеком НАТО Марком Рютте в Белом доме.

Трамп уточнил, что в настоящее время обсуждается поставка 17 американских комплексов ПВО, при этом некоторые прибудут на Украину уже в течение ближайших дней, следует из трансляции на YouTube-канале Белого дома.

Американский лидер добавил, что имеет в виду поставки Киеву как самих ЗРК, так и ракет к ним. Вашингтон будет готов в дальнейшем передать союзникам новые комплексы ПВО взамен тех, которые передадут Украине.

США при Дональде Трампе еще не принимали решений об оружейных поставках. Они продолжались в рамках пакета объемом 3,86 миллиарда долларов, который перед уходом из Белого дома одобрил Джо Байден.