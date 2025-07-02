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Хакер из Кузбасса получил 16 лет колонии за госизмену

Источник:
Sibnet.ru
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Осужденный за госизмену хакер Андрей Смирнов из Кузбасса в зале суда
Фото: © прокуратура Кемеровской области

Суд признал жителя Кузбасса Андрея Смирнова виновным в государственной измене и использовании вредоносных компьютерных программ и приговорил к 16 годам лишения свободы, сообщила региональная прокуратура.

По данным ведомства, Смирнов, проживающий в шахтерском городе Белово, разделял проукраинскую позицию. В 2022 году он, находясь на территории Кузбасса, с помощью вредоносной программы атаковал на сайты некоторых российских компаний и заблокировал их.

Кемеровский областной суд приговорил Смирнова в 16 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 100 тысяч рублей с ограничением свободы на один год.

Россия на системной основе подвергается компьютерным атакам с территории Украины, заявил в 2023 году заместитель постоянного представителя России при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Андрей Белоусов.

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ЧП #Криминал #Кузбасс
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Топ комментариев

Алексей Федорович 1974

Иваной даже по самой тупой логике никак бы не смог украсть столько без ведома Шойгу!

pepelmetal

Дипломатический путь уже проходили, что там эта мадам говорила - "никто не собирался выполнять соглашений"...

olegsbeglov

Что вы ,что вы. Кужегетыч святой человек, подчиненные виноваты.

-Керя-

Вот так государство борется с инфляцией!