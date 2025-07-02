Суд признал жителя Кузбасса Андрея Смирнова виновным в государственной измене и использовании вредоносных компьютерных программ и приговорил к 16 годам лишения свободы, сообщила региональная прокуратура.

По данным ведомства, Смирнов, проживающий в шахтерском городе Белово, разделял проукраинскую позицию. В 2022 году он, находясь на территории Кузбасса, с помощью вредоносной программы атаковал на сайты некоторых российских компаний и заблокировал их.

Кемеровский областной суд приговорил Смирнова в 16 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 100 тысяч рублей с ограничением свободы на один год.

Россия на системной основе подвергается компьютерным атакам с территории Украины, заявил в 2023 году заместитель постоянного представителя России при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Андрей Белоусов.