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Путин потребовал обеспечить устойчивость Рунета

Источник:
Sibnet.ru
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Президент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
Фото: © пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить устойчивость интернета, в том числе для бесперебойной работы отечественного мессенджера Max.

«Обеспечить поддержку устойчивости и безопасности функционирования российского сегмента сети Интернет, в том числе в целях развития российского сервиса обмена мгновенными сообщениями (мессенджера)», — говорится в поручении президента, опубликованном на сайте Кремля.

Путин также поручил организовать работу по поддержке «развития российского сервиса обмена мгновенными сообщениями (мессенджера)».

Законопроект о создании многофункциональной цифровой платформы обмена данными принят Госдумой 10 июня. В качестве кандидата на роль такой платформы назван мессенджер Max. Разработчик мессенджера — VK.

Max создан как альтернатива китайской платформе WeCha. Он объединяет чаты, звонки, мини-приложения и боты. Его функциональность делает платформу перспективной для дальнейшей интеграции с «Госуслугами».

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Политика #Россия #Интернет
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