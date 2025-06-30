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Депутат Госдумы рассказал, кому прибавят пенсии в июле

Источник:
ТАСС
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Ряд категорий российских пенсионеров с 1 июля 2025 года в России получат повышенные пенсионные выплаты и надбавки, рассказал член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.

Граждане, которым исполняется 80 лет в июле, получат удвоенную фиксированную выплату к страховой пенсии, которая составит 17 815 рублей 40 копеек (при базовой фиксированной части в размере 8 907 рублей 70 копеек), рассказал ТАСС Говырин.

Также начиная с июля увеличенная пенсия полагается тем гражданам, у которых в июне была установлена первая группа инвалидности. «Им также выплачивается двойная фиксированная часть пенсии — 17 815 рублей 40 копеек, независимо от возраста пенсионера», — пояснил депутат.

Если у пенсионера появляются на иждивении нетрудоспособные родственники — дети до 18 лет, студенты очной формы до 23 лет или инвалиды любой группы, — то ему дополнительно назначается ежемесячная прибавка в размере 2 969 рублей 23 копейки за каждого иждивенца, но не более чем за троих.

«Для работающих пенсионеров, которые завершили трудовую деятельность в июне, с июля начнется выплата пенсии в полном размере с учетом всех ранее не применявшихся индексаций. Перерасчет производится автоматически, но может отразиться в суммах выплат через два-три месяца», — подчеркнул Говырин.

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Топ комментариев

pepelmetal

Так с этим Фрицем вроде никто и не собирался разговаривать 🤣

Uynachalnica

Замануха то какая! А квартирку бесплатно давать будут?

sibnet1000

И зачем государству столько "ХЕРОВЫХ" специалистов?! Их по моему и сейчас хватает, теперь, ещё и за счет...

atyasov78

Так лет через десять и звонки научится делать...