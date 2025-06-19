Путин станет персонажем мультфильма «Простоквашино»

Президент России Владимир Путин станет героем в анимационном сериале «Простоквашино», сообщила председатель совета директоров киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева.

«Там должен появиться президент, мы его нарисуем. Это, конечно, станет самой популярной мягкой силой, которая может быть где угодно. Матроскин с президентом наверняка создадут прекрасный дуэт», — цитирует Слащеву «Комсомольская правда».

Он уточнила, что российский лидер появится в мультсериале по совету вице-президента индонезийской Modena Corporation Майкла Джизара, который прилетел в Россию для участия в Петербургском международном экономическом форуме.

«Союзмультфильм» перезапустил «Простоквашино» в 2018 году, сериал снят по мотивам произведений Эдуарда Успенского. Кроме хорошо известных старых героев, в мультфильме появились новые персонажи, которые отсутствовали в оригинале.