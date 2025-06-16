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Гвинет Пэлтроу приготовила завтрак топлес

Источник:
Sibnet.ru
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Гвинет Пэлтроу
Фото: © @gwynethpaltrow

Голливудская актриса Гвинет Пэлтроу показала, как готовит завтрак для мужа, на одном из кадров она была топлес.

У Пэлтроу в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) есть рубрика #boyfriendbreakfast, в которой она делится рецептами завтраков. В очередном она готовила яичницу, вдохновленную Тосканой — с местными сосисками, белой фасолью, помидорами черри.

На одном из кадров актриса стояла возле плиты спиной к камере топлес — только в шортах от пижамы. «Как же повезло мужу», «Идеальная жена», «Голый шеф-повар, всем взять на заметку» — отреагировали подписчики.

Пэлтроу замужем за продюсером Брэдом Фэлчаком, это ее второй брак. Актриса в интервью Vogue рассказывала о привычке готовить необычные завтраки избраннику, за это друзья назвали ее старомодной.

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Культгид #Светская хроника #Кинематограф
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