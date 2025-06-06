Победивший в ралли «Дакар» KAMAZ продали за 100 млн рублей

KAMAZ-победитель ралли «Дакар» выставили на маркетплейсе за 100 миллионов рублей, машина продана.

Раллийная модель 43509 2017 года выпуска продавалась на Avito. Сейчас объявление недоступно. Именно на KAMAZ-43509 экипаж Андрея Каргинова победил на ралли «Дакар» в 2020 году. В тот же год команда выиграла «Золото Кагана». В 2018 и 2019 годах — марафон «Шелковый путь».

«Автомобиль уже продан», — прокомментировал изданию «Подъем» представитель компании-продавца KAMAZ MARKET.

Имя нового владельца, его мотивы и стоимость покупки не раскрывается, так как это конфиденциальная информация.