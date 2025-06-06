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Победивший в ралли «Дакар» KAMAZ продали за 100 млн рублей

Источник:
Sibnet.ru
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KAMAZ-43509 на ралли «Дакар» в 2020 году
Фото: © KAMAZ

KAMAZ-победитель ралли «Дакар» выставили на маркетплейсе за 100 миллионов рублей, машина продана.

Раллийная модель 43509 2017 года выпуска продавалась на Avito. Сейчас объявление недоступно. Именно на KAMAZ-43509 экипаж Андрея Каргинова победил на ралли «Дакар» в 2020 году. В тот же год команда выиграла «Золото Кагана». В 2018 и 2019 годах — марафон «Шелковый путь».

«Автомобиль уже продан», — прокомментировал изданию «Подъем» представитель компании-продавца KAMAZ MARKET.

Имя нового владельца, его мотивы и стоимость покупки не раскрывается, так как это конфиденциальная информация.

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KENTSeryga

Сколько уже можно делать эти жесты. На наши жесты доброй воли отвечают всегда агрессивно.

Shader23

с террористами ни о каком другом жести речи быть не может, только возмездие

GammiPluh

Они и так за бусы братьев продали, как раз бартер у них развит

Alex B 69

ООН, папка католический, красный крест, ОБСЕ, ЮНЕСКО, гринпис.. Они всерьёз полагают что можно повлиять...