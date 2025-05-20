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«Ленинград» подпишет письмо о соблюдении законов в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
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Сергей Шнуров и группа «Ленинград»
Фото: Клопс / CC BY-SA 4.0

Власти письменно обяжут группу «Ленинград», концерты которой в Новосибирске требовали запретить активисты, соблюдать законы РФ, сообщила пресс-служба правительства региона.

«Ленинград» выступит в Новосибирске с новым шоу «Шнуров с вами!» 29, 30 и 31 мая. Обращения с предложением запретить концерт поступали в министерство культуры, министерство физической культуры и спорта региона, активисты писали губернатору и мэру. По словам активистов, группа «Ленинград» «известна своим публичным сквернословием, оскорблением общественной нравственности, пропагандой употребления алкоголя и курения».

Образ лидера Сергея Шнурова «создает тот настрой души, из которого выходят антисоциальные поступки с нарушением добрых устоев народа, подрыв семейных ценностей, авторитета матери и отца», говорилось в открытом обращении от имени Новосибирского координационного совета в защиту общественной нравственности, культуры и традиционных семейных ценностей.

«Дополнительно перед началом концерта артист подписывает гарантийное письмо, в котором обязуется соблюдать действующее законодательство Российской Федерации», — цитирует ТАСС департамент информационной политики правительства Новосибирской области.

На мероприятие установлены возрастные ограничения 18+, в зоне контроля билетов будет организована обязательная проверка оригиналов паспортов.

По статье 20.1 КоАП РФ нецензурная брань в общественном месте квалифицируется как мелкое хулиганство. За такие действия можно получить штраф в размере от 500 рублей до 1 тысячи рублей или отправиться в спецприемник на срок до 15 суток.

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Жизнь #Общество #Шоу-бизнес #Новосибирск
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Топ комментариев

mosquito__2010

заберите у мальчика микрофон кто нибудь

Uynachalnica

И что? Опять никто не ринулся покупать? Ждут пока дойдет до 3 млн?

Удавиков

в домашнем обиходе ведут себя откровенно, а на публике совершенно иначе

колобок11

«Нет ничего страшнее, чем использовать детей в качестве политического оружия..." Так то детка в 19 лет...