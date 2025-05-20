«Ленинград» подпишет письмо о соблюдении законов в Новосибирске

Власти письменно обяжут группу «Ленинград», концерты которой в Новосибирске требовали запретить активисты, соблюдать законы РФ, сообщила пресс-служба правительства региона.

«Ленинград» выступит в Новосибирске с новым шоу «Шнуров с вами!» 29, 30 и 31 мая. Обращения с предложением запретить концерт поступали в министерство культуры, министерство физической культуры и спорта региона, активисты писали губернатору и мэру. По словам активистов, группа «Ленинград» «известна своим публичным сквернословием, оскорблением общественной нравственности, пропагандой употребления алкоголя и курения».

Образ лидера Сергея Шнурова «создает тот настрой души, из которого выходят антисоциальные поступки с нарушением добрых устоев народа, подрыв семейных ценностей, авторитета матери и отца», говорилось в открытом обращении от имени Новосибирского координационного совета в защиту общественной нравственности, культуры и традиционных семейных ценностей.

«Дополнительно перед началом концерта артист подписывает гарантийное письмо, в котором обязуется соблюдать действующее законодательство Российской Федерации», — цитирует ТАСС департамент информационной политики правительства Новосибирской области.

На мероприятие установлены возрастные ограничения 18+, в зоне контроля билетов будет организована обязательная проверка оригиналов паспортов.

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