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Сильный ветер сдул мужчину с крыши в Омске

Источник:
Sibnet.ru
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Погибший в результате падения с крыши из-за сильного ветра мужчина в Омске
Фото: © прокуратура Омской области

Штормовой ветер в Омске сдул с крыши торгового павильона мужчину, он скончался от полученных травм, сообщило СУ СК РФ по региону.

ЧП произошло во вторник, 29 апреля, когда в Омске бушевал сильный ветер. 55-летний хозяин магазина «Хлебодар» на улице Заозерной осматривал поврежденную кровлю здания.

Когда мужчина стоял на профнастиле на крыше, от порыва ветра лист профнастила сорвало вместе с ним. При падении он получил тяжелую черепно-мозговую травму и скончался на месте.

Следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Максимальное наказание по ней — лишение свободы на два года.

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ЧП #Происшествия #Омск
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