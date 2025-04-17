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«Талибан» исключили из числа террористических организаций

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Milad Hamadi for the Tasnim News Agency / CC BY 4.0

Верховный суд удовлетворил иск Генпрокуратуры о приостановке запрета деятельности «Талибана» и постановил исключить движение из списка террористических организаций.

Движение «Талибан» стало первой организацией, которую исключили из списка террористических после прошлогодних поправок в федеральный закон «О противодействии терроризму», пишет РБК.

Поправки предусматривали, что запрет на деятельность организации может быть приостановлен решением суда, если она прекратила деятельность, направленную на пропаганду, оправдание и поддержку терроризма или совершение этих преступлений.

«Талибан» находился в списке террористических организаций с 2003 года. В запрещающем его деятельность решении Верховного суда говорилось, что движение поддерживает связи с незаконными вооруженными формированиями в Чечне и использует методы террора.

Движение пришло к власти в Афганистане в августе 2021 года после вывода американских войск, провозгласив создание «Исламского Эмирата Афганистан». В настоящее время «Талибан» контролирует всю территорию Афганистана.

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Политика #Мир #Россия
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Топ комментариев

pepelmetal

А что случились? Недавно же славаокраине кричал😂

ben2005

Сам к Зеленскому на поклон ездил, а теперь мипа захотел.

funkit

А по лицу лопатой он не попросил?? Укровермахт поддерживает и в послы мира просится морда...

Evgen_26

"Актер Жан-Клод Ван Дамм стал фигурантом дела о торговле детьми в Румынии"точно посол мира, надо приглашать