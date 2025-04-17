«Талибан» исключили из числа террористических организаций

Верховный суд удовлетворил иск Генпрокуратуры о приостановке запрета деятельности «Талибана» и постановил исключить движение из списка террористических организаций.

Движение «Талибан» стало первой организацией, которую исключили из списка террористических после прошлогодних поправок в федеральный закон «О противодействии терроризму», пишет РБК.

Поправки предусматривали, что запрет на деятельность организации может быть приостановлен решением суда, если она прекратила деятельность, направленную на пропаганду, оправдание и поддержку терроризма или совершение этих преступлений.

«Талибан» находился в списке террористических организаций с 2003 года. В запрещающем его деятельность решении Верховного суда говорилось, что движение поддерживает связи с незаконными вооруженными формированиями в Чечне и использует методы террора.

Движение пришло к власти в Афганистане в августе 2021 года после вывода американских войск, провозгласив создание «Исламского Эмирата Афганистан». В настоящее время «Талибан» контролирует всю территорию Афганистана.