НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Госдума объявила войну сатанизму

Источник:
Sibnet.ru
573 8

 Депутаты Госдумы предложили признать сатанизм экстремистским движением и выяснить, на чьи деньги сатанисты действуют в России, об этом было заявлено на круглом столе в российском парламенте.

Начать бороться с сатанистами предложил депутат «Справедливой России» Николай Бурляев. «Поступают многочисленные обращения граждан о сатанинских секс-оргиях в Москве и многих городах России», — цитируют «Ведомости» народного избранника.

По его словам, речь идет о демонстрации музыкальных шоу, фильмов, аниме, публикации книг сатанинской направленности. Отход от традиционных ценностей, которые разрушают сатанисты, может привести к развалу «нашего государства-цивилизации», подчеркнул Бурляев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕШтрафы за чайлдфри: кого накажут

«Надо посмотреть, а на какие деньги вообще живут эти все сатанисты? Где печатаются их книги, плакаты? Кто платит за концерты, за шоу, за представления? То есть кто есть заказчик?» — сказал глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

На круглом столе приняли решение создать рабочую группу, которая будет готовить изменения в законодательстве в этой сфере.

Еще по теме
Медведев посоветовал Трампу покарать его истинных врагов в Киеве
Новый раунд переговоров России и США пройдет 10 апреля в Стамбуле
Лавров сообщил, что Европа вновь «окрысилась» на Россию
Киев назвал возможные сроки перемирия с Россией
смотреть все
Политика #Мир #Религия #Курьезы
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Тимошенко заявила о скором завершении конфликта на Украине
«Роснано» объяснила иск в 5,6 млрд руб. к Чубайсу и топ‑менеджерам
Овечкин побил рекорд Гретцки. ВИДЕО
Премьер Грузии назвал виновника продолжения конфликта на Украине
Обсуждение (8)
Картина дня
Медведев посоветовал Трампу покарать его истинных врагов в Киеве
Apple потеряла статус самой дорогой компании мира
Новый раунд переговоров России и США пройдет 10 апреля в Стамбуле
Актер Михаил Ефремов вышел на свободу по УДО
Мультимедиа
Самые интересные кадры World Press Photo 2025
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Где лучше: Шерегеш или Манжерок
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Топ комментариев

GammiPluh

сверкни своим фейс id) а то вдруг ты выглядишь на много лучше своих лет, подскажешь рецепт молодости...

pepelmetal

Если кто-то не хочет в есэс, значит промосковский хохлогика)

Plaguer

Закончится т.к. штатам надоело тонуть в болоте без видимого результата: РФ не разрушена, а война требует...

c2h5oh76

и даже здесь кастрюльки подгорают