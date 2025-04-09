Госдума объявила войну сатанизму

Депутаты Госдумы предложили признать сатанизм экстремистским движением и выяснить, на чьи деньги сатанисты действуют в России, об этом было заявлено на круглом столе в российском парламенте.

Начать бороться с сатанистами предложил депутат «Справедливой России» Николай Бурляев. «Поступают многочисленные обращения граждан о сатанинских секс-оргиях в Москве и многих городах России», — цитируют «Ведомости» народного избранника.

По его словам, речь идет о демонстрации музыкальных шоу, фильмов, аниме, публикации книг сатанинской направленности. Отход от традиционных ценностей, которые разрушают сатанисты, может привести к развалу «нашего государства-цивилизации», подчеркнул Бурляев.

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«Надо посмотреть, а на какие деньги вообще живут эти все сатанисты? Где печатаются их книги, плакаты? Кто платит за концерты, за шоу, за представления? То есть кто есть заказчик?» — сказал глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

На круглом столе приняли решение создать рабочую группу, которая будет готовить изменения в законодательстве в этой сфере.