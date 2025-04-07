Половина россиян пожаловались на пагубное влияние магнитных бурь

Почти половина россиян испытывают неприятные симптомы во время возмущения магнитного поля Земли, следует из результатов исследования, проведенного сервисами Погода Mail и Здоровье Mail.

Только 15% опрошенных россиян сообщили, что не являются метеозависимыми. 42% считают себя метеозависимыми, а еще столько же опрошенных иногда замечают влияние погоды и геомагнитных изменений, говорится в исследовании.

Чаще всего россияне во время магнитных бурь страдают от: сонливости или усталости (70% респондентов), головной боли (68%), скачков давления (53%), бессонницы (32%); повышенной раздражительности (27%).

Но специалисты сходятся во мнении, что магнитные бури никак не воздействуют на организм человека, так как излучение от солнечных вспышек не может пробиться сквозь земную атмосферу и навредить людям, рассказала «Газете.ру» невролог DocDeti Елизавета Чернышова.

По ее словам, в 2016 году в журнале Nature было опубликовано исследование, где ученые проанализировали 63 миллиона твитов с жалобами на мигрень, сопоставив их с данными о геомагнитной активности. В результате никакой связи не было обнаружено, отметила невролог.