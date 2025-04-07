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Пропавшую в 1941 году подлодку «Малютка» нашли в заливе Петра Великого

Источник:
Sibnet.ru
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Советская подводная лодка типа «Малютка»
Советская подводная лодка типа «Малютка»
Фото: Wikimedia

Моряки Тихоокеанского флота (ТОФ) нашли в заливе Петра Великого подводную лодку типа «Малютка», затонувшую в годы Великой Отечественной войны, сообщила пресс-служба флота.

«В заливе Петра Великого в результате длительных поисков силами ТОФ при активной поддержке ветеранских организаций моряков-подводников обнаружена затонувшая в годы Великой Отечественной войны подводная лодка типа "Малютка"», — сказано в сообщении.

Тихоокеанцы, предположительно, нашли дизельную субмарину «М-49», связь с которой оказалась потеряна 16 августа 1941 года. Вместе с подлодкой погиб ее экипаж из 22 человек.

Две малые подводные лодки Тихоокеанского флота «М-49» и «М-63» пропали в августе 1941 года, выполняя боевое задание в юго-западной части залива Петра Великого.

Искать погибшие субмарины начали около 20 лет назад. По морскому праву, затонувшие боевые корабли считаются братскими могилами.

Лодки этого типа получили название «Малютки» за небольшие размеры, позволявшие их перевозить по железной дороге без разборки. Они имели водоизмещение 258 тонн, вооружены двумя носовыми торпедными аппаратами и 45-миллиметровой пушкой.

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