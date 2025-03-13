НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Песню Летова «Все идет по плану» отправили в космос

Источник:
Sibnet.ru
246 0

Британская группа Massive Attack отправила в космос запись своего кавера песни Егора Летова «Все идет по плану». Аудиосигнал достиг лунной поверхности и вернулся на Землю, сообщили музыканты в социальных сетях.

Отправка песни в космос состоялась в рамках проект Piccadilly Un: Plugged, направленного на привлечение внимания к проблемам космической экологии. Запись песни сначала передали на Луну с помощью технологии Earth-Moon-Earth, а затем приняли на Земле.

Massive Attack выбрали для проекта кавер на песню Егора Летова, который ранее они уже исполняли на своих концертах. Релиз этого трека состоялся в 2019 году — в знак уважения к российскому музыканту и певцу.

Оригинальная песня «Все идет по плану» вышла в 1988 году и стала одним из самых известных хитов группы «Гражданская оборона».

Еще по теме
Основатель Pink Floyd поддержал расширение БРИКС
Военный хор перепел песню «Сигма бой». ВИДЕО
Shaman выпустил приторный клип с Мизулиной в главной роли
Black Sabbath даст последний концерт
смотреть все
Культгид #Музыка #Наука
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Российские силы перешли в масштабное наступление в Курской области
Российские силы освободили 32 населенных пункта в Курской области
Что случится с Лондоном после удара российской ядерной ракетой
Киев потребовал от США гарантий ядерного удара по России
Обсуждение (0)
Топ комментариев

Н. Рожнов 1983

В таком случае, для чего нужен ЕГЭ? Ведь суть этого экзамена в том, чтобы дать возможность талантливым...

senik

Дискриминация по географическому признаку. Позор Матвиенко.

HAAN27

Валенти́на Ива́новна Матвие́нко родилась в Шепетовка, Каменец-Подольская область, Украинская ССР, СССР)...

Danilon

Люди во все времена и на всей земле едут туда, где есть перспективы и крутятся деньги. А у условного...