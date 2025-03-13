Песню Летова «Все идет по плану» отправили в космос

Британская группа Massive Attack отправила в космос запись своего кавера песни Егора Летова «Все идет по плану». Аудиосигнал достиг лунной поверхности и вернулся на Землю, сообщили музыканты в социальных сетях.

Отправка песни в космос состоялась в рамках проект Piccadilly Un: Plugged, направленного на привлечение внимания к проблемам космической экологии. Запись песни сначала передали на Луну с помощью технологии Earth-Moon-Earth, а затем приняли на Земле.

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Massive Attack выбрали для проекта кавер на песню Егора Летова, который ранее они уже исполняли на своих концертах. Релиз этого трека состоялся в 2019 году — в знак уважения к российскому музыканту и певцу.

Оригинальная песня «Все идет по плану» вышла в 1988 году и стала одним из самых известных хитов группы «Гражданская оборона».