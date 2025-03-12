Полная кровавая Луна взойдет на небо 14 марта 2025 года. При этом одновременно с полнолунием произойдет полное лунное затмение. Что означает это красивое астрономическое явление и где его можно наблюдать?

Лунные затмения всегда происходят в полнолуние, однако наблюдаются довольно редко — орбита Луны наклонена под углом около пяти градусов к орбите Земли, так что естественный спутник во время полнолуний обычно проходит выше или ниже тени Земли.

Когда и где смотреть

Полная фаза лунного затмения продлится более шести часов, однако кульминация, во время которой земной спутник приобретет красный оттенок, займет 65 минут и начнется 14 марта в 9.26 по московскому времени.

Максимальная фаза полного затмения наступит в 09.59 по московскому времени, в 10.31 Луна начнет выходить из тени Земли. Этот процесс завершится в 13.00, после чего лунный диск вернет обычный жемчужно-белый цвет.

Во время затмения Луна будет рядом с апогеем, то есть максимально удалена от нашей планеты. Это означает, что Кровавая Луна будет выглядеть необычно — примерно на 5,4% меньше в диаметре. Такое явление называется микролунием.

Кровавую Луну лучше всего будет видно в Северной и Южной Америке. На территории России красивое астрономическое явление можно будет увидеть на Дальнем Востоке: на Чукотке, Камчатке и в Магадане.

В европейской части России, а также в Сибири естественный спутник Земли зайдет за горизонт прямо в начале полутеневой фазы, поэтому там увидеть восхождение Кровавой Луны не получится.

Почему Луна станет кровавой

Лунное затмение происходит, когда Земля оказывается точно между Солнцем и полной Луной. В результате весь видимый диск Луны погружается в тень нашей планеты. Кроме полного затмения бывают полутеневые и частичные — в зависимости от положения земного спутника.

Виды лунных затмений Фото: © Московский планетарий

Несмотря на нахождение в тени планеты, Луна все-таки освещается солнечным светом — однако только тем, который проходит через атмосферу Земли. Этот свет преломляется: коротковолновый синий рассеивается сильнее, а длинноволновый красный — меньше.

В результате лунный диск приобретает зловещий красноватый оттенок. Его насыщенность напрямую зависит от состояния земной атмосферы. Например, если в ней много облаков, Луна будет казаться практически багровой. «Покраснение» идет постепенно, начиная с одного края.

Как наблюдать Кровавую Луну

Во время затмения 14 марта 2025 года полная Луна будет располагаться в созвездии Льва на границе с созвездием Девы — это область неба находится чуть ниже знаменитого ковша Большой Медведицы.

В отличие от солнечного затмения, на лунное можно смотреть без дополнительных приспособлений, так как оно не представляет опасности для глаз. Для детального рассмотрения можно воспользоваться биноклем. Главное условие — отсутствие облаков.

Чем опасна Кровавая Луна

Эзотерики и астрологи считают, что восход Кровавой Луны повышает риск необдуманных решений, вызывает апатию, а также несет некоторый негатив для беременных женщин, сказывается на состоянии кожи и пищеварительного тракта.

По мнению ученых, никакого реального воздействия на человеческий организм лунные затмения не оказывают. Так, в США изучалась статистика в травмпунктах и приемных отделениях в дни лунного затмения. Никаких отличий по сравнению с обычными днями найти не удалось.