НАВЕРХ
#Наука #Космос #Техника #Погода #Здоровье #Еда #Психо #Интересно #Мистика

Кровавое лунное затмение: когда и где смотреть

Источник:
Sibnet.ru
277 0
«Кровавое» затмение Луны
«Кровавое» затмение Луны
Фото: Wladows / Attribution License
Полная кровавая Луна взойдет на небо 14 марта 2025 года. При этом одновременно с полнолунием произойдет полное лунное затмение. Что означает это красивое астрономическое явление и где его можно наблюдать?

Лунные затмения всегда происходят в полнолуние, однако наблюдаются довольно редко — орбита Луны наклонена под углом около пяти градусов к орбите Земли, так что естественный спутник во время полнолуний обычно проходит выше или ниже тени Земли.

Когда и где смотреть

Полная фаза лунного затмения продлится более шести часов, однако кульминация, во время которой земной спутник приобретет красный оттенок, займет 65 минут и начнется 14 марта в 9.26 по московскому времени.

Максимальная фаза полного затмения наступит в 09.59 по московскому времени, в 10.31 Луна начнет выходить из тени Земли. Этот процесс завершится в 13.00, после чего лунный диск вернет обычный жемчужно-белый цвет.

Во время затмения Луна будет рядом с апогеем, то есть максимально удалена от нашей планеты. Это означает, что Кровавая Луна будет выглядеть необычно — примерно на 5,4% меньше в диаметре. Такое явление называется микролунием.

Кровавую Луну лучше всего будет видно в Северной и Южной Америке. На территории России красивое астрономическое явление можно будет увидеть на Дальнем Востоке: на Чукотке, Камчатке и в Магадане.

В европейской части России, а также в Сибири естественный спутник Земли зайдет за горизонт прямо в начале полутеневой фазы, поэтому там увидеть восхождение Кровавой Луны не получится.

Почему Луна станет кровавой

Лунное затмение происходит, когда Земля оказывается точно между Солнцем и полной Луной. В результате весь видимый диск Луны погружается в тень нашей планеты. Кроме полного затмения бывают полутеневые и частичные — в зависимости от положения земного спутника.

Виды лунных затмений
Виды лунных затмений
Фото: © Московский планетарий

Несмотря на нахождение в тени планеты, Луна все-таки освещается солнечным светом — однако только тем, который проходит через атмосферу Земли. Этот свет преломляется: коротковолновый синий рассеивается сильнее, а длинноволновый красный — меньше.

В результате лунный диск приобретает зловещий красноватый оттенок. Его насыщенность напрямую зависит от состояния земной атмосферы. Например, если в ней много облаков, Луна будет казаться практически багровой. «Покраснение» идет постепенно, начиная с одного края.

Как наблюдать Кровавую Луну

Во время затмения 14 марта 2025 года полная Луна будет располагаться в созвездии Льва на границе с созвездием Девы — это область неба находится чуть ниже знаменитого ковша Большой Медведицы.

В отличие от солнечного затмения, на лунное можно смотреть без дополнительных приспособлений, так как оно не представляет опасности для глаз. Для детального рассмотрения можно воспользоваться биноклем. Главное условие — отсутствие облаков.

Чем опасна Кровавая Луна

Эзотерики и астрологи считают, что восход Кровавой Луны повышает риск необдуманных решений, вызывает апатию, а также несет некоторый негатив для беременных женщин, сказывается на состоянии кожи и пищеварительного тракта.

По мнению ученых, никакого реального воздействия на человеческий организм лунные затмения не оказывают. Так, в США изучалась статистика в травмпунктах и приемных отделениях в дни лунного затмения. Никаких отличий по сравнению с обычными днями найти не удалось.

Еще по теме
Китай создал магнитоплазменный двигатель
Американский телескоп увидит рождение Вселенной
Сильная вспышка произошла на Солнце
Компания Nokia запустила на Луне мобильную связь
смотреть все
Наука #Космос #Аналитика
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Android после первого включения активирует слежку
Россия выдвинула новое условие перемирия на Украине
Российские силы перешли в масштабное наступление в Курской области
Российские силы освободили 32 населенных пункта в Курской области
Обсуждение (0)
Картина дня
Зеленский отказался признать утраченные территории российскими
Лавров пообещал не идти на опасные компромиссы по Украине
Глава УАЗа высказался о судьбе «Буханки»
Китай создал магнитоплазменный двигатель
Мультимедиа
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Где лучше: Шерегеш или Манжерок
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Гид по кофе: девять популярных напитков
Самое обсуждаемое
41
Армия России перешла в масштабное наступление в Курской области
30
Российские силы освободили 32 населенных пункта в Курской области
25
Что случится с Лондоном после удара российской ядерной ракетой
21
Украина согласилась на прекращение огня
19
Киев потребовал от США гарантий ядерного удара по России