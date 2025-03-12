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Какой цвет газа сигнализирует об опасности

Источник:
Sibnet.ru
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Желтый цвет горящего газа говорит о неисправности оборудования, сообщило МЧС России в своем телеграм-канале. Правильный цвет газа при горении — синий.

Ведомство уточнило, что при появлении желтого цвета пламени необходимо немедленно выключить плиту и позвонить в газовую службу по номеру 104. Ремонтировать газовое оборудование должна специализированная организация.

Ранее в Госдуму внесли законопроект, обязывающий собственников и нанимателей жилья предоставлять доступ для экспертов к газовому оборудованию.

Если собственник добровольно не пустит к себе домой сотрудника газовой организации, та может обратиться в суд, чтобы обязать жильца предоставить такой доступ.

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Топ комментариев

Улитка на склоне

Очередные минские соглашения которые не будут работать. А дадут лучше вооружить противника.

corrector

США и укронацисты, воюющие сообща против РФ, о чем то договариваются между собой, клоуны..

GammiPluh

Истерит как баба ваш зеленский

corrector

Ахахахахаха! Пендосы начнут воевать за кого-то .. Ахахахахаах с применение ОМП , ахахахахахах.....