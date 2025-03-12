Какой цвет газа сигнализирует об опасности

Желтый цвет горящего газа говорит о неисправности оборудования, сообщило МЧС России в своем телеграм-канале. Правильный цвет газа при горении — синий.

Ведомство уточнило, что при появлении желтого цвета пламени необходимо немедленно выключить плиту и позвонить в газовую службу по номеру 104. Ремонтировать газовое оборудование должна специализированная организация.

Ранее в Госдуму внесли законопроект, обязывающий собственников и нанимателей жилья предоставлять доступ для экспертов к газовому оборудованию.

Если собственник добровольно не пустит к себе домой сотрудника газовой организации, та может обратиться в суд, чтобы обязать жильца предоставить такой доступ.