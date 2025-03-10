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Скины Counter-Strike 2 признали самой выгодной валютой

Источник:
Sibnet.ru
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Рынок цифровых видеоигр вышел на рекордно высокий уровень, самым стабильным оказался сегмент цифровых аксессуаров для онлайн-шутера Counter-Strike 2, следует из данных сайта Pricempire.com.

Рыночная стоимость таких товаров впервые превысила 4,3 миллиарда долларов. Pricempire.com агрегирует цены с 46 торговых площадок, кроме этого, сервис учитывает предметы, которыми геймеры публично владеют в своих инвентарях.

«Скины Counter-Strike 2 представляют собой отдельный инвестиционный класс, который колеблется в зависимости от редкости предметов, вовлеченности игроков в игру и других нетрадиционных экономических показателей», — пояснил доцент Нью-Йоркского университета Йост ван Дреунен.

Капитализация рынка виртуальных оружейных аксессуаров резко выросла на фоне опасений по поводу основных рынков и криптовалют, появившихся на фоне планов президента США Дональда Трампа ввести новые пошлины на иностранные товары.

В начале прошлого лета скин Counter-Strike 2, использовавшийся для украшения оружия, был продан за рекордную сумму в 1 миллион долларов. Скин отличается деревянными деталями и сине-желтым дизайном.

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Экономика #Деньги #Экшены
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