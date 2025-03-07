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США заявили о готовности ужесточить санкции против России

Источник:
ТАСС
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Соединенные Штаты готовы без колебаний ввести новые санкции против России, если это будет необходимо для мирного урегулирования на Украине, заявил глава Минфина США Скотт Бессент.

«Действующая администрация сохранила санкции и без каких-либо колебаний пойдет ва-банк, если это поможет оказать влияние на мирные переговоры», — приводит ТАСС заявление Бессента.

По его словам, согласно указаниям президента США Дональда Трампа, санкции будут использоваться «открыто и агрессивно для достижения немедленного и максимального эффекта».

США будут тщательно отслеживать вводимые рестрикции с тем, чтобы ограничительные меры достигали поставленных целей, добавил Бессент.

Ранее Трамп продлил на год срок действия санкций, введенных ранее в отношении России в связи с ситуацией на Украине.

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