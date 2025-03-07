США заявили о готовности ужесточить санкции против России

Соединенные Штаты готовы без колебаний ввести новые санкции против России, если это будет необходимо для мирного урегулирования на Украине, заявил глава Минфина США Скотт Бессент.

«Действующая администрация сохранила санкции и без каких-либо колебаний пойдет ва-банк, если это поможет оказать влияние на мирные переговоры», — приводит ТАСС заявление Бессента.

По его словам, согласно указаниям президента США Дональда Трампа, санкции будут использоваться «открыто и агрессивно для достижения немедленного и максимального эффекта».

США будут тщательно отслеживать вводимые рестрикции с тем, чтобы ограничительные меры достигали поставленных целей, добавил Бессент.

Ранее Трамп продлил на год срок действия санкций, введенных ранее в отношении России в связи с ситуацией на Украине.