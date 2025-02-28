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Трамп продлил санкции против России

Источник:
ТАСС
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Президент США Дональд Трамп продлил на год срок действия санкций, введенных против России в связи с ситуацией на Украине, сообщила пресс-служба Белого дома.

Речь идет о санкциях, введенных США против России с 2014 года. Все эти ограничительные меры «должны оставаться в силе после 6 марта 2025 года», приводит ТАСС заявление Трампа.

«Действия и политика, о которых идет речь в данных указах, продолжают представлять необычайную и чрезвычайную угрозу интересам национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов», — говорится в документах, опубликованных Белым домом.

Ранее Трамп заявил, что возможность отмены антироссийских санкций будет рассмотрена в будущем, но только после урегулирования конфликта на Украине.

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Политика #Мир
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