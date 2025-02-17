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Эксперт назвал выгоду Сибири в торговой войне США и Китая

Источник:
Sibnet.ru
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Продукция энергетики и машиностроения компаний из Сибирского федерального округа (СФО) может стать более востребованной на рынке Китая из-за торговой войны, которая развернулась между США и КНР, заявил председатель исполнительного комитета межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» (МАСС) Геннадий Гусельников.

С 1 февраля Вашингтон ввел тарифы в размере 10% на импорт из КНР. В ответ Китай ввел дополнительный тариф в размере 15% на импорт угля и сжиженного природного газа из США, а на нефть, сельскохозяйственную технику, автомобили с большим объемом двигателя и пикапы — в размере 10%.

«В Китае очень много зарубежных производств, которые работают за счет иностранных поставок. Мне кажется, энергетическая и машиностроительная продукция может пользоваться спросом»,— сказал Гусельников ТАСС.

По его мнению, у сельскохозяйственной отрасли СФО есть потенциал в увеличении поставок в Китай, потолок роста по всем отраслям ограничен 10%.

«Сегодня мы резко нарастить объемы поставок не сможем. Нет у нас таких объемов производств, чтобы удовлетворить потребности Китая», — пояснил председатель МАСС.

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Экономика #Торговля #Недра и ТЭК
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