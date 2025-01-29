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Путин потребовал ускорить развитие отрасли беспилотников

Источник:
Sibnet.ru
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Российское правительство должно кардинально ускорить развитие отрасли беспилотников в России. Такое поручение он дал на совещании по развитию беспилотных технологий в Тольятти.

«Очевидно, что ситуация сложная. Конкуренция в этой сфере в мире острая. И чтобы к 2030 году в сфере беспилотной авиации Россия была в числе передовых технологических лидеров, следует кардинально ускорить развитие отрасли», — сказал Путин.

Он подчеркнул, что соответствующие решения должны быть приняты как можно быстрее, все ключевые мероприятия должны быть обеспечены финансированием.

По словам Путина, ему доложили, что по целому ряду основополагающих направлений нацпроектов в сфере беспилотных авиасистем, движение идет слишком медленно. А по некоторым программам из-за резкого сокращения финансирования работы полностью остановлены, добавил он.

Говоря о первостепенных направлениях, глава государства обратил внимание: «Прежде всего необходимо скорее, как говорят специалисты, "открыть небо" для гражданских беспилотников».

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Экономика #Промзона #Оружие
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Топ комментариев

GammiPluh

Его "конкуренты" на днях такое нажелали белорусам, что там еще лет 30 ни какой оппозиции власти не видать

pepelmetal

А какое отношение трам имеет к Российским задачам наукраине?

urbasik

Остается одно..повышать цены для населения на все .А население не Народ..заглотит всё.

pepelmetal

Да плевать Беларусь хотела что там есэс заявляет