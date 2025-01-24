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Wildberries отказался менять название на «Ягодки»

Источник:
ТАСС
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Руководство Wildberries в настоящее время не планирует переименовывать бренд в «Ягодки», но зарегистрировало это название для дальнейшего использования, сообщила основательница компании Татьяна Ким.

«Мы зарегистрировали этот бренд и точно будем его использовать в определенных целях», — сказала глава объединенной компании Wildberries и Russ на встрече с участниками проекта «Платформа роста» в Великом Новгороде.

Wildberries подавал официальную заявку на регистрацию товарного знака «Ягодки» в 2022 году. Тогда же появилась информация, что в будущем ретейлер может «русифицировать» свое название.

В июне прошлого года Wildberries и группа Russ, оператор наружной рекламы, приняли решение об объединении с целью совместного создания новейшей цифровой торговой платформы.

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Экономика #Торговля
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Топ комментариев

Sovik

Давайте вернёмся к границам Российской империи по состоянию на 1914 год.

Sovik

Украины один фиг не существовало

scorpion2777

Украина - съехавшая с катушек разгульная путана, которую проще пристрелить, чем пытаться перевоспитывать.

jeryakob

Уже сорвали покрова тайны. Гвинея бисау какая то. господя, а разговоров то было (с)