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Бросившего в снег сына блогера Косенко арестовали в России

Источник:
Sibnet.ru
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Блогер Сергей Косенко с сыном
Фото: © кадр из видео

Басманный районный суд заочно арестовал блогера Сергея Косенка, бросившего в сугроб своего двухмесячного сына, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

Косенко в январе 2023 года опубликовал видео из Куршавеля, где подбрасывает двухмесячного малыша, который падает и проваливается в пушистый снег. Ролик вызвал негативную реакцию в Сети, общественность беспокоилась о состоянии ребенка.

Блогера обвиняют в неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (часть 3 статьи 30, пункт «б» части 2 статьи 111, статья 156 УК РФ). Он объявлен в розыск.

По версии следствия, обвиняемый «бросил своего ребенка в направлении от себя и вверх, допустив его последующее падение с высоты. Преступный умысел не был доведен до конца, ввиду смягчения падения ребёнка снежным покровом».

Косенко не живет в России. Его заключат под стражу на два месяца с момента экстрадиции либо с момента его задержания на территории Российской Федерации.

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ЧП #Происшествия #Шоу-бизнес #Громкое дело
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