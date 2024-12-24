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Конкурс детских рисунков Сталина провели в Иркутске

Источник:
Sibnet.ru
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Иркутские школьники нарисовали портреты Иосифа Сталина к 145-й годовщине со дня рождения генсека, сообщило историко-культурное общество «Наш Сталин».

Комсомольцы проводили в школах города уроки, посвященные Сталину, и рассказывали о конкурсе рисунков. Всего собрали около 40 работ.

«Молодые с 5-8 класса интересуются, кто такой Сталин, почему его очерняют и почему для нас он является героем, почему дедушки и бабушки уважают его. Почему советская держава была такой огромной и могущественной, и сейчас у нас существуют проблемы?» — рассказал один из организаторов, комсомолец Никита Калинин.

На мероприятии, приуроченном ко дню рождения советского вождя, также представили биографию Сталина, а дети зачитали стихи про него.

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