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Собор Парижской Богоматери открыли после реконструкции

Источник:
Sibnet.ru
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Собор Парижской Богоматери в Париже торжественно открыли после реставрации. Работы продолжались в течение пяти лет, здания было повреждено пожаром в апреле 2019 года.

В результате возгорания произошло обрушение крыши и шпиля, возникла угроза для главных колоколен. В реставрационных работах принимали участие порядка тысячи специалистов, на восстановление собрали более 880 миллионов долларов.

На прошлой неделе Эмманюэль Макрон поздравил «всех христиан, всю Францию, весь мир» с завершением работ по восстановлению Нотр-Дама и посетил отреставрированный перед официальным открытием собор.

Официально церемония началась со звона колоколов собора, передает BFMTV. Двери собора открыл архиепископ Лоран Ульриш. Его сопровождала религиозная процессия. На церемонии также присутствовали руководители многих государств.

Среди них — французский президент Эмманюэль Макрон, его немецкий коллега Франк-Вальтер Штайнмайер, избранный президент США Дональд Трамп, британский принц Уильям, украинский президент Владимир Зеленский.

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