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Путин пообещал разобраться с замедлением YouTube

Источник:
Sibnet.ru
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Президент Владимир Путин пообещал «разобраться» с замедлением YouTube в России, сообщил гендиректор «Мосфильма» Карен Шахназаров в эфире «России-1».

Встреча президента и режиссера прошла 13 ноября. Шахназаров рассказал Путина собственное видение ситуации с интернет-площадкой. Глава государства выслушал его и сказал: «Я разберусь, я посмотрю».

«Замедление YouTube, на мой взгляд, не очень целесообразно сегодня. На что президент сказал, что там бывают всякие пакости. Я ответил, что пакости, к сожалению, конечно, там есть, но с другой стороны — все, кому надо их читают и обходят это», — сказал режиссер.

Замедление YouTube в России началось в августе, при этом официально снижение качества работы видеосервиса связывали с уходом Google из России — компания прекратила поддержку инфраструктуры своих кеширующих серверов на российских сетях связи.

Однако Google заявила, что проблемы с доступом к видеохостингу у россиян не связаны с техническими вопросами или действиями компании.

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Политика #Россия #Интернет
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