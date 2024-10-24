Создана подстраивающаяся под неровности дороги автоподвеска

Автомобильную подвеску на основе алгоритма, позволяющего автоматически подстраиваться под неровности дороги, разработали ученые ВолгГТУ.

Современные автомобильные подвески оснащены гидравлическими амортизаторами, работающими в паре с различными упругими элементами (пружинами, рессорами). Они предназначены для гашения колебаний кузова и колес, возникающих при движении по неровной дороге.

Их основной недостаток, по словам специалистов, — фиксированная жесткость, то есть невозможность адаптироваться к меняющимся дорожным условиям. Постоянная жесткость амортизаторов приводит к тому, что подвеска не может оптимально гасить колебания на разных скоростях и типах покрытия. Это оказывает влияние на снижение плавности хода автомобиля, что приводит к повышенному износу подвески, а также к возникновению дискомфорта для пассажиров.

Для решения проблемы ученые университета разработали комбинированную демпфирующую систему (КДС), объединяющую несколько типов амортизаторов: гидравлические, воздушные, фрикционные, инерционные и динамические. Такая комбинация позволяет создавать подвески с переменной жесткостью, автоматически адаптирующиеся к текущим условиям движения.

Благодаря этому движение автомобиля становится более плавным и комфортным, что также повышает его безопасность. В ходе исследований были выявлены три наиболее эффективные конфигурации КДС, которые позволили достичь значительного снижения вибраций кузова и колес.

«Тестирование на грузовом автомобиле КамАЗ-4308 одной из конфигураций продемонстрировало снижение средних квадратических ускорений кузова на 10%, а в зоне низкочастотного резонанса — на 28%. Кроме того, время отрыва колес от дороги сократилось на 40%. Это говорит о существенном повышении плавности хода и устойчивости автомобиля», — рассказал РИА Новости профессор кафедры «Автоматические установки» ВолгГТУ Вячеслав Новиков.

Теперь перед учеными стоят задачи по разработке новых конструкций демпфирующих узлов, имеющих меньшие габариты и более высокую надежность.