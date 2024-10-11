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Маск представил роботакси от Tesla

Источник:
Sibnet.ru
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Американский бизнесмен Илон Маск показал прототипы двух новинок Tesla: роботизированное такси Cybercab и беспилотный фургон Robovan. Презентация проходила на студии Warner Bros. в штате Калифорния, трансляция велась на странице Tesla в X.

Маск выехал на сцену в киберкэбе. «Как вы могли видеть, я приехал сюда на роботакси. Думаю, нас ждет блестящее будущее», — сказал он в начале выступления.

У Robotaxi только две поднимающиеся двери и нет педалей. Машины будут оснащать индуктивными зарядными устройствами.

По словам Маска, существует уже не менее 50 полностью автономных электромобилей. Стоимость одного роботизированного такси для предпринимателей, по словам Маска, составит 30 тысяч долларов, пользователи услуг сервиса будут платить порядка 20-40 центов за одну милю поездки.

«Я иногда чересчур оптимистичен в прогнозах, но, наверное, в 2026 году. Или давайте я скажу так: до 2027-го», — оценил он сроки появления.

Робофургон Robovan, по словам Маска, сможет перевозить 20 человек за раз. У микроавтобуса также отсутствуют педали и руль.

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Авто #Автопром #Техника
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