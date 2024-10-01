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Ушел из жизни Вячеслав Добрынин

Источник:
Sibnet.ru
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Вячеслав Добрынин
Фото: © пресс-служба правительства РФ

Народный артист России, композитор, певец Вячеслав Добрынин умер в возрасте 78 лет.

О смерти Добрынина сообщает РБК со ссылкой на его супругу Ирину. По данным телеграм-канала SHOT, в конце сентября его госпитализировали в тяжелом состоянии с подозрением на инсульт.

Добрынин — автор таких известных песен, как «Все, что в жизни есть у меня», «Прощай, от всех вокзалов поезда...», «Синий туман», «Колдовское озеро», «За милых дам», «Не сыпь мне соль на рану». Некоторые исполнял сам — с созданной им группой «Доктор Шлягер».

Другие — исполяли Алла Пугачева, Михаил Боярский, Михаил Шуфутинский, Маша Распутина, Лев Лещенко. Долгое время сотрудничал с поэтом Леонидом Дербенёвым. За всю карьеру написал около тысячи песен, выпустил 17 альбомов.

Добрынин — это псевдоним певца и композитора. В детстве он носил фамилию матери Антонов, но изменил ее, так как эстраде уже набирал популярность Юрий Антонов.

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Топ комментариев

mosquito__2010

красавчик. пиндосы по другому не вкуривают, борзые как бараны

corrector

это траур для тебя , данилушка

fender1984

Обраточку даёт? Готовится домой возвращаться?

corrector

есть одна проблемка, они так не умеют , пхахахахахахахаха!