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Бурятский депутат раскритиковал замедление YouTube

Источник:
Sibnet.ru
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Вячеслав Мархаев
Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ / CC BY 4.0

Депутат Госдумы от Бурятии Вячеслав Мархаев (КПРФ) прокомментировал замедление YouTube, посоветовав «притормозить горячим головам».

«Может, горячим головам, продвигающим эту тему, стоит самим немного притормозить? Для чего они собираются раздражать миллионы сограждан, использующих ютуб для развлекательных и познавательных целей?» — написал Мархаев в телеграм-канале, приведя данные о том, что 85% россиян против блокировки или замедления видеохостинга.

По словам Мархаева, власти используют «„страусиный“ метод»: «Погружая голову в песок, надеется избавиться от назойливых антироссийских каналов в сети интернет. При этом мало кто думает, какую долю позитивного, пророссийского и патриотического электората отрезает от себя власть, затрудняя работу ютуба (и не только) в стране».

Российские пользователи пожаловались на прекращение загрузки роликов и их нормальный просмотр 1 августа. Корпорация Google заявила, что перебои в работе произошли не из-за «каких-либо технических проблем или действий» со стороны компании.

Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн («Единая Россия») утверждал, что к концу этой недели скорость загрузки видео снизится на 70%, и только для декстопных версий.

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Политика #Местная власть #Бурятия
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