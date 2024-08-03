Украинцы нашли необычный способ избежать мобилизации

Сразу около двухсот тысяч украинских мужчин поступили в высшие учебные заведения, чтобы получить отсрочку от мобилизации в вооруженные силы, сообщил министр образования Украины Оксен Лисовой.

Проведенная выборочная проверка в ряде учебных заведений страны показала определенную тенденцию — мужчины призывного возраста активно поступают в магистратуру, бакалавриат и аспирантуру, уточнил чиновник.

Ведомство уже обратило внимание на происходящее, назвав это критически неприемлемым явлением, передает агентство УНН. Так, для украинских студентов и аспирантов будет введен дополнительный промежуточный экзамен.

При этом заместитель министра образования Украины Михаил Винницкий ранее объявил благодарность вузам за то, что те пополняют армию за счет отчисленных студентов.