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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Украинцы нашли необычный способ избежать мобилизации

Источник:
Sibnet.ru
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Сразу около двухсот тысяч украинских мужчин поступили в высшие учебные заведения, чтобы получить отсрочку от мобилизации в вооруженные силы, сообщил министр образования Украины Оксен Лисовой.

Проведенная выборочная проверка в ряде учебных заведений страны показала определенную тенденцию — мужчины призывного возраста активно поступают в магистратуру, бакалавриат и аспирантуру, уточнил чиновник.

Ведомство уже обратило внимание на происходящее, назвав это критически неприемлемым явлением, передает агентство УНН. Так, для украинских студентов и аспирантов будет введен дополнительный промежуточный экзамен.

При этом заместитель министра образования Украины Михаил Винницкий ранее объявил благодарность вузам за то, что те пополняют армию за счет отчисленных студентов.

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Оборона #Армия #Образование
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Топ комментариев

mosquito__2010

Браво ! Красикову респект отдельный

mosquito__2010

твои решения опасны, остановись

DEMON01

а что свои запчасти эффективным путинским менеджерам самим делать слабо.

pepelmetal

Минусят видимо любители террористов, ну что, на карандаш возьмём) видно то всех