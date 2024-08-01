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Песков прокомментировал проблемы с YouTube

Источник:
Sibnet.ru
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сбои в работе видеохостинга YouTube, заявил, что у него на телефоне сервис работает нормально.

Жители нескольких регионов России, включая Москву, Санкт-Петербург, Новосибирскую область, массово пожаловались на проблемы в работе YouTube на персональных компьютерах в четверг, 1 августа.

«Ничего не могу сказать. Ну где-то, в телефоне работает нормально, все грузится», — цитирует Пескова «Коммерсантъ».

В ответ на вопрос, какой сервис VPN он может посоветовать россиянам, сказал: «Тут должен каждый сам использовать, их много на рынке».

На прошлой неделе глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн сообщил, что скорость загрузки YouTube в России на стационарных компьютерах может снизиться до 70%.

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Политика #Россия #Интернет
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