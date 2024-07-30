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Выступление пьяного Самойлова в Красноярске оказалось нормой

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Александр Осипов / CC BY-SA 4.0

Музыкант из группы «Агата Кристи» Глеб Самойлов выступил в нетрезвом состоянии в Красноярске, но его поступок не вызвал бурной критики.

Самойлов выступал в Красноярске 28 июля на фестивале «Небофест». По сообщению в соцсетях, артист был пьян, не попадал в ноты и еле стоял на ногах. Совсем недавно настроение красноярцам испортила Глюкоза, которая тоже неадекватно себя вела на сцене, но Самойлову, в отличие от Глюкозы, досталось меньше.

Многие гости концерта вообще встали на защиту музыканта. Пользователи Сети написали, что Самойлов всегда выступает в похожем виде даже на платных концертах, но в этот раз, видимо, невыносимая жара подкосила артиста.

Адвокат Сергей Жорин тоже высказался о скандальном выступлении солиста «Агаты Кристи». По его мнению, Самойлову ситуацию простят.

«Нужно понимать разницу между Глюк’оZой и Глебом Самойловым, то есть если от Глюк’оZы этого никто не ожидал, то Глеб Самойлов плюс-минус в таком состоянии уже очень-очень много лет. Мне кажется, каких-то серьезных последствий не будет, именно потому что это не сильно шокировало людей, поскольку это Глеб Самойлов», — сказал Жорин телеграм-каналу «Звездач».

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Культгид #Шоу-бизнес #Красноярск
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