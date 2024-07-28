Военно-промышленный комплекс России существенно превосходит оборонную отрасль западных стран по возможностям производства вооружений, уверен геополитический аналитик и бывший морской пехотинец США Брайан Берлетик.

«Есть одно существенное различие между возможностями противостояния России и Запада. Военно-промышленная база России позволяет ей производить ракеты и планирующие бомбы в несравнимо превосходящих по сравнению с Западом количествах. Возможности российской ПВО также имеют масштабы, которые Запад не в состоянии воспроизвести», — приводят «Известия» слова Берлетика, сказанные им на YouTube-канале The New Atlas.

По оценке аналитика, с учетом преимуществ боевых возможностей сухопутных войск России исход гипотетических боев российской армии и сил НАТО приведет к такому же постепенному поражению последних, которое сейчас терпит Украина.

Берлетик отметил, что к кризису военно-промышленной базы коллективного Запада привела слепая погоня за прибылью и властью, которая заставила западные страны расширить НАТО до границ России, намеренно создать угрозу для ее национальной безопасности и вынудить начать спецоперацию.

Все это сделало невозможным достижение геополитических целей Запада, частью которых был конфликт на Украине, заключил аналитик.