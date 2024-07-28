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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Американский эксперт указал на превосходство российской оборонки

Источник:
Sibnet.ru
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Сборочный цех «Уралвагонзавода»
Сборочный цех «Уралвагонзавода»
Фото: © Сборочный цех «Уралвагонзавода»

Военно-промышленный комплекс России существенно превосходит оборонную отрасль западных стран по возможностям производства вооружений, уверен геополитический аналитик и бывший морской пехотинец США Брайан Берлетик.

«Есть одно существенное различие между возможностями противостояния России и Запада. Военно-промышленная база России позволяет ей производить ракеты и планирующие бомбы в несравнимо превосходящих по сравнению с Западом количествах. Возможности российской ПВО также имеют масштабы, которые Запад не в состоянии воспроизвести», — приводят «Известия» слова Берлетика, сказанные им на YouTube-канале The New Atlas.

По оценке аналитика, с учетом преимуществ боевых возможностей сухопутных войск России исход гипотетических боев российской армии и сил НАТО приведет к такому же постепенному поражению последних, которое сейчас терпит Украина.

Берлетик отметил, что к кризису военно-промышленной базы коллективного Запада привела слепая погоня за прибылью и властью, которая заставила западные страны расширить НАТО до границ России, намеренно создать угрозу для ее национальной безопасности и вынудить начать спецоперацию.

Все это сделало невозможным достижение геополитических целей Запада, частью которых был конфликт на Украине, заключил аналитик.

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mosquito__2010

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pepelmetal

Типичное окраинское сами себя

GammiPluh

Ревизору не понравилось опять...

Alhazred

Что-то я не помню, что бы ты осуждал Израиль или ту же Украину в 2014. Ты какой-то односторонний пацифист....