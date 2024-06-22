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Фильм дня: «Крамер против Крамера»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма «Крамер против Крамера»
Голливудская звезда и одна из самых оскароносных актрис Мэрил Стрип 22 июня празднует 75-летие. В ее фильмографии более 100 работ, но знаковой стала семейная драма «Крамер против Крамера».

Именно фильм «Крамер против Крамера», вышедший в 1979 году, принес Стрип первый «Оскар» — за лучшую роль второго плана.

О чем фильм

Главную роль в фильме «Крамер против Крамера» играет Джастин Хоффман. Его герой Тед Крамер — отец семейства, полностью сосредоточенный на карьере. В это время его жена Джоанна (Мэрил Стрип) занимается шестилетним сыном Билли.

В какой-то момент Джоанна сообщает мужу, что устала и хочет «найти себя». А происходит это в тот момент, когда Тед получает повышение на работе.

Джоанна бросает семью и уезжает. Теду остается совмещать работу и роль отца-одиночки. При этом главному герою приходится буквально впервые знакомиться с собственным сыном.

В момент, когда отец и сын становятся настоящими друзьями, раскаявшаяся мать возвращается. И она хочет забрать мальчика.

Сильная драма

Фильм «Крамер против Крамера», по версии издания Chicago Sun-Times, отразил культурный сдвиг, произошедший в общественном мнении в 1970-е годы (период второй волны феминизма в США), когда идеи «отцовства» и «материнства» поменялись местами.

Фильм очень ценится за то, как представлены обе точки зрения — и матери (Джоанны), и отца (Теда) — на проблемы семьи и воспитания ребенка.

Американский институт киноискусства поставил фильм «Крамер против Крамера» на третье место в списке «10 лучших судебных драм».

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Asd10

Судя по видео укров из здания выдуло. Но сам дом устоял. Его наверно при СССР строили.

Очаков

По калу - это к британским учёным, они по этому делу ведущие специалисты.

GammiPluh

почему ты Путина называешь своим президентом?

GammiPluh

Заботимся? нет! - соблюдаем осторожность, а то сначала кастрюлеголовость, теперь холера... хочется быть...