Соединенные Штаты запретили России торговать долларами на Московской бирже. А именно там определяется официальный долларовый курс. По нему совершаются сделки и на него ориентируются банки при продажи и покупке валют. ЦБ заявил о контроле над ситуацией, но ряд обменников уже задрали цены.

Министерство финансов США сделало «подарок» на День России — ввело санкции против Московской биржи и Национального клирингового центра (НКЦ). На Мосбирже проходят торги валютой, НКЦ выступает посредником во всех валютных сделках.

По сути, речь идет запрете России торговать долларами (и евро) на единой биржевой площадке. Иными словами, страну оставили без современного механизма определения официального курса главной резервной валюты мира, когда Банк России, ориентируясь на прошедшие торги, выставлял средневзвешенное значение на следующий день (выходные и праздники).

Официальный курс доллара — это универсальный валютный ориентир. Без него бизнесу невозможно совершать значительную часть сделок. Пострадают и люди: банки смогут задирать обменные курсы.

«За гранью»

Московская биржа заявила, что с четверга, 13 июня останавливает торги долларами и евро. При этом торги на всех остальных биржевых сегментах и по биржевым инструментам в рублях и в прочих валютах будут проводиться в штатном режиме.

Банк России попросил не паниковать. К такому сценарию, как говорят эксперты, ЦБ и Мосбиржа начали готовиться еще два года назад. План был и сейчас его достали из ящика.

«Компании и граждане могут продолжать покупать и продавать доллары США и евро через российские банки. Все средства в долларах США и евро на счетах и вкладах граждан и компаний остаются сохранными. По вкладам и счетам граждан и организаций в долларах США и евро сохраняется прежний режим выдачи средств, установленный Банком России», — заявил ЦБ.

Никто не может запретить банкам продавать/покупать доллары вне биржи. То есть место единой биржевой валютной площадки займет рассредоточенная сеть валютных операций. Этот финансовый инструмент называется OTC (Over-the-counter — «за гранью»). В мае 2024 года, по данным ЦБ, доля внебиржевых операций на валютном рынке России уже составляла 58%.

Если приводить аналогии из обыденной жизни, это, примерно, так, когда просят расплатиться за товар или услугу не картой, а перевести деньги по номеру телефона. Средства до адресата доходят, но соответствующие органы их не видят.

Что будет с курсом

После прекращения торгов долларом и евро на Мосбирже официальный курс доллара Банк России будет определять на основании банковской отчетности и сведений, поступающих от цифровых платформ внебиржевых торгов. Этот механизм «на всякий случай» был разработан ЦБ еще в октябре 2022 года.

Главный экономист «Ренессанс Капитала» Олег Кузьмин полагает, что за основу для расчетов курса доллара и евро будет браться курс юаня к рублю, который доступен на бирже.

«А курс доллара к рублю ЦБ установит с помощью курса юань-доллар, установленного центральным банком одной из стран-эмитентов этих валют. Такая практика используется для установления курса рубля по отношению к подавляющему числу мировых валют», — объяснил РБК Кузьмин.

Упадет ли рубль

По мнению экспертов, на отработку этого механизма уйдет некоторое время. Сложности здесь не экономические, а технические. Пока же разрыв между курсами покупки и продажи может значительно вырасти.

Некоторые небольшие банки уже решили подзаработать на шоке, подняв курс продажи долларов до 200 рублей. В приложениях же крупных кредитных организаций доллар можно приобрести за 90-95 рублей.

По мнению экономиста Bloomberg Александра Исакова, вряд ли следует ожидать устойчивого ослабления курса больше чем на 10%. «Поскольку в этом случае Банк России и Минфин будут стремиться сгладить шок за счет повышения ставок и повышения предложения валюты», — пояснил он.

«Рубль держится достаточно крепко на своих позициях по другим причинам — валюта в страну поступала не через биржу, а через экспортно-импортный канал. Как поступала через него, так и будет поступать. Валютная выручка и ее репатриация продлены. Ключевая ставка достаточно высокая. В силу всех этих причин ждать ослабления рубля не стоит», — отметил начальник аналитического отдела ИК «Риком-Траст» Олег Абелев.