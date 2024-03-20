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Ольга Бузова катается на лыжах и ест тар-тар из марала на Алтае

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © https://t.me/byzova1

Российская телеведущая Ольга Бузова уехала в отпуск. Судя по опубликованным фото и видео, она отдыхает в Республике Алтай.

Здесь на курорте «Манжерок» ранее был построен один из крупнейших в стране пятизвездочных отелей, который пользуется большим спросом. Недавно здесь же отдыхала Ксения Бородина – еще одна экс-ведущая нашумевшего телепроекта «Дом 2».

«До последнего не верила в то, что моя поездка состоится, я даже слово «отдых» не хотела произносить, чтобы не сглазить. О том, что я планировала маленькое путешествие, знали только самые близкие и команда», – написала Бузова на своих страницах в соцсетях.


Она не раскрыла место отдыха, но предложила подписчикам угадать его. Это было не сложно, потому что пейзажи, которые демонстрирует Бузова на фото и видео, легко узнаваемы.

В опубликованных видео она показывает отель и свой ужин, а после завтрак. Ей подают тар-тар из марала, говяжью вырезку с фуа-гра и другие блюда. Еще она катается на горных лыжах, рассказывая, что утром здесь прошел дождь.

В другом ролике Бузова рассказала про массаж и очищающие процедуры, во время которых ей играли на алтайском музыкальном инструменте, «окуривали» можжевельником.

В конце дня она подтвердила, что отдыхает в Республике Алтай и катается там на лыжах. При этом пожаловалась на хмурую, пасмурную и туманную погоду. 


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