Героиня шоу «Пацанки» получила срок за избиение

Участница шестого сезона шоу «Пацанки» Анна Тихая (Тихомирова) получила 15 месяцев ограничения свободы за избиение случайной прохожей в 2022 году.

В 2022 году 28-летняя Тихомирова избила на остановке незнакомую ей девушку. Потерпевшая обратилась в больницу, врачи поставили диагноз: перелом глазницы со смещением и черепно-мозговую травму.

Суд вынес приговор в отношении девушки — 1,3 года ограничения свободы. и Судебные тяготы длились больше года, и сегодня был вынесен приговор — 1,3 года ограничение свободы и взыскал в пользу потерпевшей 300 тысяч рублей компенсации морального вреда, сообщает портал 72.RU.

«Пацанка» просила смягчить наказание, поскольку она одна воспитывает девятилетнюю дочь. Но суд оставил наказание без изменений, поскольку Тихая уже имеет судимость за умышленное причинение вреда здоровью и убийство.