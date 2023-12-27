Кремль отказался обсуждать «голую вечеринку» Ивлеевой

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отказался комментировать скандал вокруг «голой вечеринки», организованной блогером Настей Ивлеевой.

«Что касается вот этой вечеринки, то прошу вас меня помиловать. Давайте мы с вами останемся единственными в стране, кто эту тему не обсуждает», — сказал Песков в ответ на соответствующую просьбу журналистов.

Скандальная вечеринка под названием Almost Naked прошла 20 декабря в московском клубе «Мутабор». Фото и видео с нее вызвали большой резонанс, а участники вечеринки столкнулись с массовой критикой.

Один из участников вечеринки, рэпер Vacio (Николай Васильев), пришедший на мероприятие только с носком на пенисе, был оштрафован на 200 тысяч рублей и арестован на 15 суток. После этого Васильев извинился.