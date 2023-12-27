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Кремль отказался обсуждать «голую вечеринку» Ивлеевой

Источник:
РБК
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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отказался комментировать скандал вокруг «голой вечеринки», организованной блогером Настей Ивлеевой.

«Что касается вот этой вечеринки, то прошу вас меня помиловать. Давайте мы с вами останемся единственными в стране, кто эту тему не обсуждает», — сказал Песков в ответ на соответствующую просьбу журналистов.

Скандальная вечеринка под названием Almost Naked прошла 20 декабря в московском клубе «Мутабор». Фото и видео с нее вызвали большой резонанс, а участники вечеринки столкнулись с массовой критикой.

Один из участников вечеринки, рэпер Vacio (Николай Васильев), пришедший на мероприятие только с носком на пенисе, был оштрафован на 200 тысяч рублей и арестован на 15 суток. После этого Васильев извинился.

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Топ комментариев

Lenivec

Ой ,да их пожалеть надо .Голая Лолита ,такое им не развидеть )))

Times Square

А теперь давай рассмотрим вопрос с интересной стороны. Человек не поддерживает СВО, соответственно туда...

fominviatheslav20

задолбало уже это правительство денежных мешков...

rumatam

слетелись стервятники за бонусами новогодними...............