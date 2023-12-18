СМИ сообщили о смерти Пухляша из клипа Little Big

Танцор Дмитрий Красилов или Пухляш, получивший популярность после съемок в клипах группы Little Big, умер в Москве.

Телеграм-канал 112 уточняет, что Дмитрию стало плохо накануне на работе, из-за этого он уехал домой, а потом перестал выходить на связь.

«Сегодня к нему приехал работодатель, но дверь никто не открыл. Ее выломали сотрудники МЧС. Тело артиста обнаружили в его квартире без признаков жизни», – сказано в сообщении.

Уточнятся, что Дмитрий Красилов скончался из-за болезни сердца, которая могла быть связана с лишним весом. Точную причину смерти установит медицинская экспертиза.

Красилов родом из Заринска Алтайского края, откуда в 2018 году отправился покорять столицу. Он прославился благодаря шоу «Танцы» на ТНТ. После снялся в двух клипах группы Little Big. С одной из этих песен группа собиралась на Евровидение. Этой весной он стал одним из героев шоу «Фактор страха», которое снимали в Республике Алтай.