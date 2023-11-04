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СБУ предъявила обвинения патриарху Кириллу

Источник:
Sibnet.ru
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Служба безопасности Украины заочно предъявила обвинения патриарху Московскому и всея Руси Кириллу по трем уголовным статьям.

Речь идет о посягательстве на территориальную целостность Украины (часть 3 статьи 110 УК Украины), развязывании вооруженного конфликта (часть 5 статьи 27 и часть 2 статьи 437) и его поддержке (часть 3 статьи 436-2).

Пресс-служба СБУ отмечает, что был проведен анализ публичных выступлений патриарха. Спецслужба считает, что патриарх Кирилл распространяет пропаганду, используя в качестве площадок Украинскую православную церковь и Русскую православную церковь.

Также подчеркивается, что СБУ принимает меры для привлечения патриарха Кирилла к ответственности по предъявленным обвинениям.

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Политика #Мир #Религия
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Топ комментариев

corrector

теперь наконец то американские моряки будут плавать по морю, а не ходить !!

volmen

Ну.., это типо настоящая женщина? Или в стиле новых веяний, переделанная?

Asd10

Сколько леопардов уничтожили, столько и наград. И за этого монстра выплатят. Но не тебе.

Asd10

Каждая звезда на американском флаге это отдельная голова без туловища и хвоста. Паразиты, короче.