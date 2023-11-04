СБУ предъявила обвинения патриарху Кириллу

Служба безопасности Украины заочно предъявила обвинения патриарху Московскому и всея Руси Кириллу по трем уголовным статьям.

Речь идет о посягательстве на территориальную целостность Украины (часть 3 статьи 110 УК Украины), развязывании вооруженного конфликта (часть 5 статьи 27 и часть 2 статьи 437) и его поддержке (часть 3 статьи 436-2).

Пресс-служба СБУ отмечает, что был проведен анализ публичных выступлений патриарха. Спецслужба считает, что патриарх Кирилл распространяет пропаганду, используя в качестве площадок Украинскую православную церковь и Русскую православную церковь.

Также подчеркивается, что СБУ принимает меры для привлечения патриарха Кирилла к ответственности по предъявленным обвинениям.