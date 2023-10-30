Певец из Тувы победил в шоу «Ты супер» на НТВ

Певец из Тувы Денберел Ооржак стал победителем седьмого сезона шоу «Ты супер» на НТВ, он попал в финал шоу «Новая волна» в Сочи.

Ооржак исполнил в финале песню «Снег» Николая Носкова. Члены жюри отметили, что эту песню исполняли многие известные артисты страны, но Денберел всех превзошел.

Жюри отдало ему первое место в конкурсе. Игорь Крутой позвал 17-летнего парня на финал взрослой «Новой волны» в Сочи.

Денберел Ооржак родился в 2006 году. Воспитанием мальчика и его сестры занималась тетя. Их отец ушел из семьи, когда дети были совсем маленькими, а мать оказалась в колонии. Вокалом он занимается с 7 лет.