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Певец из Тувы победил в шоу «Ты супер» на НТВ

Источник:
Sibnet.ru
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Певец из Тувы Денберел Ооржак стал победителем седьмого сезона шоу «Ты супер» на НТВ, он попал в финал шоу «Новая волна» в Сочи.

Ооржак исполнил в финале песню «Снег» Николая Носкова. Члены жюри отметили, что эту песню исполняли многие известные артисты страны, но Денберел всех превзошел.

Жюри отдало ему первое место в конкурсе. Игорь Крутой позвал 17-летнего парня на финал взрослой «Новой волны» в Сочи.

Денберел Ооржак родился в 2006 году. Воспитанием мальчика и его сестры занималась тетя. Их отец ушел из семьи, когда дети были совсем маленькими, а мать оказалась в колонии. Вокалом он занимается с 7 лет.

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Культгид #Музыка #Мир ТВ
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