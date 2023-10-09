Дроздов и Хабенский озвучили фильм об ирбисе в дикой природе

Ученый-зоолог и телеведущий Николай Дроздов и актер Константин Хабенский озвучили первый подробный документальный фильм о жизни ирбиса в дикой природе России и Алтая.

Премьера фильма-исследования запланирована на 26 октября, затем пройдет показ в регионах, сообщил Сайлюгемский нацпарк.

«Главный герой – детеныш ирбиса, только-только появившийся на свет, которого сотрудники национального парка «Сайлюгемский» называют Турал, то есть «бессмертный». Такое имя он получил после суровой зимы, когда его собратья-барсята погибли, и выжил только Турал», – сказано в описании к фильму.

Когда угроза жизни котенка миновала, он внезапно пропадает из поля зрения сотрудников нацпарка. Фильм ответит на вопросы, сумеет ли детеныш выжить в дикой природе и вернется ли когда-то в родные места.

Снежный барс – краснокнижный хищник семейства кошачьих. Он встречается в 12 азиатских странах, в России находится самый северный ареал его обитания. Здесь насчитывается 70-90 особей, половина из которых живет в Республике Алтай.