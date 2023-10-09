НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Дроздов и Хабенский озвучили фильм об ирбисе в дикой природе

Источник:
Sibnet.ru
237 1

Ученый-зоолог и телеведущий Николай Дроздов и актер Константин Хабенский озвучили первый подробный документальный фильм о жизни ирбиса в дикой природе России и Алтая.

Премьера фильма-исследования запланирована на 26 октября, затем пройдет показ в регионах, сообщил Сайлюгемский нацпарк.

«Главный герой – детеныш ирбиса, только-только появившийся на свет, которого сотрудники национального парка «Сайлюгемский» называют Турал, то есть «бессмертный». Такое имя он получил после суровой зимы, когда его собратья-барсята погибли, и выжил только Турал», – сказано в описании к фильму.

Когда угроза жизни котенка миновала, он внезапно пропадает из поля зрения сотрудников нацпарка. Фильм ответит на вопросы, сумеет ли детеныш выжить в дикой природе и вернется ли когда-то в родные места.

Снежный барс – краснокнижный хищник семейства кошачьих. Он встречается в 12 азиатских странах, в России находится самый северный ареал его обитания. Здесь насчитывается 70-90 особей, половина из которых живет в Республике Алтай.

Еще по теме
Новосибирцы захотели работать с Джеком Воробьем и доктором Хаусом
Российский фильм «Повелитель ветра» возглавил прокат
Опубликован топ-10 самых популярных в России пиратских фильмов
Тодд Филлипс опубликовал кадр из «Джокера 2»
смотреть все
Культгид #Кинематограф #Республика Алтай #Гео
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Сколько времени за абонентом сохраняется мобильный номер
Путин сказал, когда закончится СВО
Российская авиация уничтожила командные пункты ВСУ
Мощный поток гамма-лучей обрушился на Землю
Обсуждение (1)
Картина дня
Курс доллара превысил 102 рубля
Россия выступила за переговоры в ситуации вокруг Газы
Рубль признали самой недооцененной валютой стран G20
Объявлен лауреат Нобелевской премии по экономике
Топ комментариев

paramedic

Англичане готовят украинцев, причем на своей территории и не скрываясь.Американцы предоставляют спутниковую...

c2h5oh76

нападал и убивал, причем убивал всех подряд, без разборас какого перепуга еврейчики решили, что им можно...

masiki

ну да уже больше сотни за доллар ))) статейка вовремя ща напишут слабы рубль это хорошо ))))

DADMAL

На свои расходы смотрите надеюсь не надо перечислять.