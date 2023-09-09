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Охотники застрелили напавшего медведя из лука

Источник:
Sibnet.ru
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Вооруженные луками охотники в США смогли убить напавшего на них медведя, сообщается на сайте администрации штата Айдахо.

Мужчины охотились на лося, поэтому с собой у них не было ружья. В какой-то момент медведь вышел из чащи, он сразу бросился на охотников, однако они успели выстрелить из лука. В итоге медведя удалось убить всего двумя стрелами.

Охотники вызвали экстренные службы. Этот вид животного находится под охраной, поэтому пришлось проводить расследование. Эксперты установили, что стрелы выпустили с близкого расстояния в ходе самообороны.

В штате Айдахо живет популяция медведей гризли. Охота на них запрещена. Известны случаи нападения гризли на человека, порой с летальным исходом. Их жертвами становятся в основном туристы, подкармливающие медведей.

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Топ комментариев

Wolf Hound

В этих топах должны быть учителя,врачи,шахтёры,воспитатели,а не вот эти вот все.

volodey19760802

А как пиарили то их, как пиарили..... И смех, и грех.........

DRAGONWAY

Работяга получает 30 с натяжкой) а топ менеджер 3 ляма)

Nik3316

столько выбивали эти танки.... на неделю боев