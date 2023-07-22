Фильм якутского режиссера победил на Шукшинском кинофестивале

Всероссийский Шукшинский кинофестиваль завершился в Алтайском крае, главную награду завоевала картина якутского режиссера «Не хороните меня без Ивана», сообщили власти региона.

Картина завоевала Гран-при «За лучший фильм» в основной конкурсной программе полнометражных игровых фильмов. Председатель жюри Михаил Калинин вручил главную награду фестиваля – колыванскую вазу из ревневской яшмы режиссеру Любови Борисовой.

Лучшей режиссерской работой признан фильм «Дневник поэта» (режиссер Булат Юсупов). Награду за «Лучший сценарий» присудили фильму «Туман» (режиссер Наталья Гугуева).

«За лучшее исполнение мужской роли» отмечен актер Никита Манец в фильме «У самого Белого моря», «За лучшее исполнение женской роли» – актриса Валерия Репина в фильме «Туман».

В номинации «Лучшая операторская работа» дипломом награжден фильм «Далекие близкие» (режиссер Иван Соснин, оператор Иван Соломатин). «За лучшую продюсерскую работу» отмечен фильм «Микулай», а в номинации «За лучший дебют» – фильм «У самого Белого моря» (режиссер Александр Зачиняев).

Специальный приз губернатора присужден фильму «Доктор» (режиссер Артем Темников). В конкурсной программе документального кино главный приз получил фильм «Оторванные» (режиссер Владимир Кривов).

Специального диплома «За лучшее пластическое решение фильма» удостоен фильм «Святой архипелаг» (режиссер Сергей Дебижев).

Диплом за «Лучший короткометражный фильм» присужден фильму «Замкнутый круг» (режиссер Владимир Эйснер). Дипломом за «Лучший полнометражный фильм» награжден фильм «Между отчаянием и надеждой» (режиссер Анна Барсукова). Дипломом «За историческую правду» отмечен фильм «Летчик» (режиссер Дмитрий Пасичнюк).